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Воскресенье, 10.02.2019
Художник отразил суровую реальность с помощью героев Disney (Фото)
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Художник отразил суровую реальность с помощью героев Disney (Фото)

"И жили они долго и счастливо…", но Нью-Йоркский художник Джек Хонг решил посмотреть на сказки под другим углом: он поместил всем нам известных героев мультиков в суровые реалии и назвал свою коллекцию снимков «И жили они долго и несчастно».
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Жизнь, Дисней, Мультфильмы, Суровая реальность.
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