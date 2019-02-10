Художник отразил суровую реальность с помощью героев Disney (Фото) "И жили они долго и счастливо…", но Нью-Йоркский художник Джек Хонг решил посмотреть на сказки под другим углом: он поместил всем нам известных героев мультиков в суровые реалии и назвал свою коллекцию снимков «И жили они долго и несчастно».