Цена аплодисментов: балет - это призвание (Фото) Балет - это призвание. Изящные и грациозные балерины своим танцем передают эмоции, настроение, рассказывают целую историю в каждом фуэте. Балет - это искусство, грация, красота. Однако за каждым изящным движением танцора, стоит титанический труд и упорство. Эти снимки наглядно демонстрируют всю силу человека, посвятившего свою жизнь балету. Это невероятно!