Драматическое настроение в картинах Джереми Манн (Фото) Энергичность и соблазнение – то, что художник рисует с агрессивным и динамичным размахом, вкладывая в каждую работу частичку своей души. Но при этом Джереми Манн (Jeremy Mann) предлагает нам увидеть его мир сквозь тихую задумчивую меланхолию мокрых вечерних улиц и соблазнительных женских форм, что чарующе изгибаются на мягких диванах и постелях среди смятых простыней.