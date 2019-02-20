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Пятница, 22.02.2019
Красивые природные и городские пейзажи от швейцарского фотографа (Фото)
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Красивые природные и городские пейзажи от швейцарского фотографа (Фото)

Эрика Маноле (Erica Manole) — талантливый фотограф-самоучка и авантюрист, проживающая в Парадизо, Тичино, Швейцария. Эрика фокусируется на фотографии природы и ландшафтов. Она путешествует по всей Швейцарии, чтобы запечатлеть самые красивые природные и городские пейзажи. На страницу Эрики в Instagram подписаны более 163 000 человек.
Фото: zefirka.net
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Искусство, Фото, Фотограф, Пейзажи, Красивые пейзажи, городские пейзажи, Эрика Маноле.
10:42 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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