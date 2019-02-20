Красивые природные и городские пейзажи от швейцарского фотографа (Фото) Эрика Маноле (Erica Manole) — талантливый фотограф-самоучка и авантюрист, проживающая в Парадизо, Тичино, Швейцария. Эрика фокусируется на фотографии природы и ландшафтов. Она путешествует по всей Швейцарии, чтобы запечатлеть самые красивые природные и городские пейзажи. На страницу Эрики в Instagram подписаны более 163 000 человек.