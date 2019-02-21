До мурашек: мистические и пугающие работы канадского художника (Фото) Иллюстратор и художник Тревор Хендерсон из Торонто, Канада, смешивает реальные фотографии с рисунками монстров и преподносит это в виде жутких кадров в стиле ведения репортажа, способных пощекотать нервы даже самым заядлым фанатам хоррора. Отличие от фильмов лишь в том, что вам не придётся тратить несколько часов в компании раздражающих вас людей, бродя по дремучему лесу, прежде чем увидеть монстров, потому что искусство Хендерсена выставляет эти жуткие существа на первый план.