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Пятница, 22.02.2019
До мурашек: мистические и пугающие работы канадского художника (Фото)
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До мурашек: мистические и пугающие работы канадского художника (Фото)

Иллюстратор и художник Тревор Хендерсон из Торонто, Канада, смешивает реальные фотографии с рисунками монстров и преподносит это в виде жутких кадров в стиле ведения репортажа, способных пощекотать нервы даже самым заядлым фанатам хоррора. Отличие от фильмов лишь в том, что вам не придётся тратить несколько часов в компании раздражающих вас людей, бродя по дремучему лесу, прежде чем увидеть монстров, потому что искусство Хендерсена выставляет эти жуткие существа на первый план.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Канада, Торонто, Жуткие кадры, Тревор Хендерсон, Пугающее искусство.
17:36 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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