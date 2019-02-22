Иллюстрации со скрытым смыслом, которые возможно заставят вас задуматься (Фото)

Колумбийский мастер рисунка Сантьяго Оливерос известен в сети как Sakoasko. С малых лет Сантьяго тяготел к художественному ремеслу, и даже решил он постигать науку эту в университете. Выучился Сантьяго и пошёл жечь сердца людей, но не глаголом, а правдой-маткой в рисунках своих сокрытой!