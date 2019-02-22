Рисунки, на которых изображена наша жизнь, какой она есть (Фото)

В эту жизнь он привносит удивительных персонажей, птиц, зверей, и неожиданно какая-нибудь глухая деревня превращается в сказочную. Хочется побродить по ее улочкам, заглянуть в окна домов, погладить кошку, которая ходит за тобой по пятам.