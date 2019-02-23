Завораживающие уличные рисунки со всего мира (Фото)

Уличные художники продолжают раскрашивать мир яркими красками, поднимая прохожим настроение. Стрит-арт художники не ограничены в пространстве — холстом для их самовыражения служит весь окружающий мир.