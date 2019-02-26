Очаровательные фотографии, которые сделают вашу страничку в соцсетях ярче (Фото) Творческие люди, они такие… неординарные! Александре Чертуловой – 19 лет, она фотограф-самоучка, расширяющая границы реальности своими автопортретами. Ее работы просто насквозь пропитаны сюрреализмом. Крутейшие шедевры!