Сказочные и яркие рисунки норвежской художницы Анны Анжельшауг (Фото) Анна Анжельшауг - художница из Норвегии, которая создаёт красивые сюрреалистические картины, вызывающие грусть и задумчивость при просмотре. Благодаря смешению людей и окружающей среды в сказочных пейзажах, творчество Анжельшауг исследует множество тем, касающихся разрушительной человеческой природы, способной снести всё на своём пути.