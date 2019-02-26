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Среда, 27.02.2019
Сказочные и яркие рисунки норвежской художницы Анны Анжельшауг (Фото)
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Сказочные и яркие рисунки норвежской художницы Анны Анжельшауг (Фото)

Анна Анжельшауг - художница из Норвегии, которая создаёт красивые сюрреалистические картины, вызывающие грусть и задумчивость при просмотре. Благодаря смешению людей и окружающей среды в сказочных пейзажах, творчество Анжельшауг исследует множество тем, касающихся разрушительной человеческой природы, способной снести всё на своём пути.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Норвегия, Художница, Рисунки, Анна Анжельшауг, Картины акрилом.
19:17 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф
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