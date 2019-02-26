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Сказочные и яркие рисунки норвежской художницы Анны Анжельшауг (Фото)
Анна Анжельшауг - художница из Норвегии, которая создаёт красивые сюрреалистические картины, вызывающие грусть и задумчивость при просмотре. Благодаря смешению людей и окружающей среды в сказочных пейзажах, творчество Анжельшауг исследует множество тем, касающихся разрушительной человеческой природы, способной снести всё на своём пути.
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