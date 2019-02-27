Впечатляющие сладкие творения датского кондитера (Фото)

Художник-кондитер Майя Васе (Maja Vase) из Дании делает десерты, которые выглядят просто совершенством кондитерского искусства. У неё даже есть собственное приложение для смартфонов под названием "Maja Vase", в котором она делится своими рецептами. Впечатляющие сладкие творения датского кондитера. Майя Васе написала уже шесть опубликованных книг с рецептами.