Сюрреалистические фотоманипуляции, которые перенесут вас в волшебный мир (Фото)

Александр Перес (Alexandre Perez) — графический дизайнер и арт-директор из Бразилии, который, по его же собственным словам, влюблён во все виды искусства. Бразильский художник любит создавать искусство с помощью "Фотошопа". В течение 3 лет, работая с этим графическим редактором, он создал немало интересных сюрреалистических работ, которыми хотел бы поделиться с вами.