Мистические рисунки, написанные японским иллюстратором Mozza (Фото)

Иллюстратор из Токио, известный под псевдонимом Mozza, является настоящим поклонником жанра ужасов, сосредоточенным на тумане, чтобы передать ощущение жуткости, странности и пограничного пространства между миром живых и миром мёртвых, либо физическое проявление чьего-то устрашающего присутствия.