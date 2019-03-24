Безграничное и яростное море великого художника Ивана Айвазовского (Фото) Море завораживает нас своей красотой и яростью. И одним из самых знаменитых художников, страстно увлечённых его красотой, был Иван Константинович Айвазовский, художник-маринист, знаменитый своей картиной "Девятый вал".