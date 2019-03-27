Удивительная Фрида Кало: редкие снимки мексиканской художницы (Фото)

Фрида Кало - всемирно известная мексиканская художница, которая прославилась не только благодаря своему таланту, но и своей экспрессии и безудержному оптимизму. Бед в её жизни хватило бы на несколько судеб, но она всегда сохраняла стойкость. И даже после того, как в юности попала в страшную аварию, которая перевернула её жизнь, Фрида сумела сохранить стойкость духа. В этом обзоре собраны редкие фотографии, которые рассказывают жизни художницы.