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Среда, 27.03.2019
Удивительная Фрида Кало: редкие снимки мексиканской художницы (Фото)
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Удивительная Фрида Кало: редкие снимки мексиканской художницы (Фото)

Фрида Кало - всемирно известная мексиканская художница, которая прославилась не только благодаря своему таланту, но и своей экспрессии и безудержному оптимизму. Бед в её жизни хватило бы на несколько судеб, но она всегда сохраняла стойкость. И даже после того, как в юности попала в страшную аварию, которая перевернула её жизнь, Фрида сумела сохранить стойкость духа. В этом обзоре собраны редкие фотографии, которые рассказывают жизни художницы.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Фрида Кало, Редкие фото, Мексиканская художница.
18:19 Сегодня Телеграф
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