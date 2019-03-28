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Четверг, 28.03.2019
Яркие природные ландшафты Японии на снимках фотографа из Токио (Фото)
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Яркие природные ландшафты Японии на снимках фотографа из Токио (Фото)

Макико Самедзима (Makiko Samejima) — талантливая фотограф-самоучка и художник, в настоящее время проживающая в Токио, Япония. Она фокусируется в основном на пейзажной и природной фотографии. Макико путешествует по всей Японии, чтобы запечатлеть самые яркие природные ландшафты.
Фото: kykyryzo.ru
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Фотографии, Искусство, Фото, Снимки, Фотограф, Японская природа, Макико Самедзима.
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