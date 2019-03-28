Яркие природные ландшафты Японии на снимках фотографа из Токио (Фото) Макико Самедзима (Makiko Samejima) — талантливая фотограф-самоучка и художник, в настоящее время проживающая в Токио, Япония. Она фокусируется в основном на пейзажной и природной фотографии. Макико путешествует по всей Японии, чтобы запечатлеть самые яркие природные ландшафты.