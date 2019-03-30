Необычные картины визуального художника из Голландии (Фото) Работы голландского фотографа и визуального художника Рууда ван Эмпеля (Ruud van Empel) с первых же минут бросаются в глаза, мгновенно выделяясь благодаря его моделям, большинство из которых - чёрные дети.