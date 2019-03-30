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Суббота, 30.03.2019
Необычные картины визуального художника из Голландии (Фото)
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Необычные картины визуального художника из Голландии (Фото)

Работы голландского фотографа и визуального художника Рууда ван Эмпеля (Ruud van Empel) с первых же минут бросаются в глаза, мгновенно выделяясь благодаря его моделям, большинство из которых - чёрные дети.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Креативность, Голландский фотограф, Оригинальные картины, Ruud van Empel, Черные дети, Визуальный художник.
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