National Geographic: самые красивые фотографии Instagram (Фото)

Крупнейший телеканал в мире National Geographic, который показывает научно-популярные фильмы и программы про природу, культуру и историю, собрал сто миллионов подписчиков в Instagram. По этому поводу NG провел конкурс для своих пользователей. Они должны были выложить необычные фото с хэштегом #natgeo100contest, а после выберут 30 лучших работ. Победитель получит поездку в Танзанию.