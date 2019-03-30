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Суббота, 30.03.2019
National Geographic: самые красивые фотографии Instagram (Фото)
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National Geographic: самые красивые фотографии Instagram (Фото)

Крупнейший телеканал в мире National Geographic, который показывает научно-популярные фильмы и программы про природу, культуру и историю, собрал сто миллионов подписчиков в Instagram. По этому поводу NG провел конкурс для своих пользователей. Они должны были выложить необычные фото с хэштегом #natgeo100contest, а после выберут 30 лучших работ. Победитель получит поездку в Танзанию.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Конкурс, Instagram, National Geographic, Конкурс фотографий, #natgeo100contest.
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