Каким бы был мир с гигантскими животными: иллюстрации художника из Японии (Фото)

Таинственный японский художник, известный в социальных сетях под псевдонимом Ariduka55, создает потусторонние иллюстрации, изображающие мир, в котором гигантские животные живут и эволюционируют рядом с человеком.