Городские и уличные снимки от талантливого фотографа-самоучки с Австралии (Фото)

Лаймон Фан (Limon Fan) — талантливый фотограф-самоучка, студент и городской исследователь из Мельбурна, Австралия. Он фокусируется в основном на городской и уличной фотографии. Лаймон снимает много городских пейзажей, архитектуры и уличных портретов.