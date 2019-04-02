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Вторник, 02.04.2019
Городские и уличные снимки от талантливого фотографа-самоучки с Австралии (Фото)
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Городские и уличные снимки от талантливого фотографа-самоучки с Австралии (Фото)

Лаймон Фан (Limon Fan) — талантливый фотограф-самоучка, студент и городской исследователь из Мельбурна, Австралия. Он фокусируется в основном на городской и уличной фотографии. Лаймон снимает много городских пейзажей, архитектуры и уличных портретов.
Фото: zefirka.net
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Фотография, Искусство, Фото, Снимки, Фотограф, Пейзажи, городские пейзажи, Уличные фото.
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