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Пятница, 05.04.2019
Hipster style: как бы выглядели известные личности, будь они представителями хипстеров (Фото)
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Hipster style: как бы выглядели известные личности, будь они представителями хипстеров (Фото)

Чилийский иллюстратор Фабиан Кьяраоло (Fabian Ciraolo) выбирает самых ярких представителей политики, шоу-бизнеса и кино, чтобы наделить их совершенно новым амплуа. В его работах принцесса Диана, Сальвадор Дали, Альфред Хичкок, Битлджус и многие другие одеты согласно современному стилю и слушают инди-рок.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Стиль, Хипстеры, Фотопроект, Фабиан Кьяраоло, Fabian Ciraolo.
16:08 Сегодня Телеграф
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