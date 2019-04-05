Hipster style: как бы выглядели известные личности, будь они представителями хипстеров (Фото)

Чилийский иллюстратор Фабиан Кьяраоло (Fabian Ciraolo) выбирает самых ярких представителей политики, шоу-бизнеса и кино, чтобы наделить их совершенно новым амплуа. В его работах принцесса Диана, Сальвадор Дали, Альфред Хичкок, Битлджус и многие другие одеты согласно современному стилю и слушают инди-рок.