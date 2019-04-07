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Художественные дорожные знаки Клет Абрахам (Фото)
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Художественные дорожные знаки Клет Абрахам (Фото)

Дорожные знаки - это, наверное, последнее, что придёт на ум при мысли о создании шедевра. Но вполне возможно, что мы просто не задумывались об изменении рисунка на них, при этом не меняя информации, которую они несут.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Дорожные знаки, Клет Абрахам, Художественный "вандализм", Clet Abraham.
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