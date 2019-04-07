Художественные дорожные знаки Клет Абрахам (Фото)

Дорожные знаки - это, наверное, последнее, что придёт на ум при мысли о создании шедевра. Но вполне возможно, что мы просто не задумывались об изменении рисунка на них, при этом не меняя информации, которую они несут.