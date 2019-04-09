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Вторник, 09.04.2019
Оригинальный проект художницы из Бангладеша: скульптуры из лезвий (Фото)
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Оригинальный проект художницы из Бангладеша: скульптуры из лезвий (Фото)

Тайба Бегум Липи (Tayeba Begum Lipi) 50-летняя художница из Бангладеша, а также соосновательница тату-студии Britto Arts Trust. Ее оригинальный проект скульптуры из бритвенных лезвий. С их помощью она может воссоздать все, что угодно: от кровати до одежды.
Фото: zefirka.net
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Художница, Скульптура, Искусство, Лезвие, Тайба Бегум Липи.
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