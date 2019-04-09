Оригинальный проект художницы из Бангладеша: скульптуры из лезвий (Фото) Тайба Бегум Липи (Tayeba Begum Lipi) 50-летняя художница из Бангладеша, а также соосновательница тату-студии Britto Arts Trust. Ее оригинальный проект скульптуры из бритвенных лезвий. С их помощью она может воссоздать все, что угодно: от кровати до одежды.