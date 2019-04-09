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Вторник, 09.04.2019
Невероятно красивые подводные снимки от любителя океана из Австралии (Фото)
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Невероятно красивые подводные снимки от любителя океана из Австралии (Фото)

Скотт Уилсон (Scott Wilson) — талантливый фотограф, фридайвер, авантюрист и любитель океана из Байрон-Бей, Австралия. Скотт — страстный защитник окружающей среды и любитель дикой природы. Он фокусируется на подводной съемке, фотографии дикой природы и океана. Уилсон — сертифицированный инструктор PADI и AIDA freedive и любит делиться своими водными навыками с другими, желающими исследовать себя и океан. У него почти 40 000 подписчиков в Instagram.
Фото: zefirka.net
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Искусство, Фото, Снимки, Подводные фото, Скотт Уилсон.
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