Невероятно красивые подводные снимки от любителя океана из Австралии (Фото) Скотт Уилсон (Scott Wilson) — талантливый фотограф, фридайвер, авантюрист и любитель океана из Байрон-Бей, Австралия. Скотт — страстный защитник окружающей среды и любитель дикой природы. Он фокусируется на подводной съемке, фотографии дикой природы и океана. Уилсон — сертифицированный инструктор PADI и AIDA freedive и любит делиться своими водными навыками с другими, желающими исследовать себя и океан. У него почти 40 000 подписчиков в Instagram.