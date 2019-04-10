Украшаем дом к Пасхе: идеи пасхальных поделок своими руками (Фото) Мы расскажем вам, как сделать поделки на Пасху, которые точно привлекут внимание и заставят гостей оценить вашу изобретательность! Самый лучший и простой материал для пасхальных поделок - это бумага или картон. Предлагаем вам несколько примеров бумажных поделок.