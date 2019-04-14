Волшебные птицы в объективе фотографа с Италии (Фото) Лоренцо Магнольфи (Lorenzo Magnolfi) — талантливый фотограф-самоучка, орнитолог и художник, живущий во Флоренции, Тоскана, Италия. Он в основном занимается фотографией птиц и дикой природы. Лоренцо путешествует по всей Италии, чтобы запечатлеть удивительные портреты птиц.