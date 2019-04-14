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Воскресенье, 14.04.2019
Волшебные птицы в объективе фотографа с Италии (Фото)
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Волшебные птицы в объективе фотографа с Италии (Фото)

Лоренцо Магнольфи (Lorenzo Magnolfi) — талантливый фотограф-самоучка, орнитолог и художник, живущий во Флоренции, Тоскана, Италия. Он в основном занимается фотографией птиц и дикой природы. Лоренцо путешествует по всей Италии, чтобы запечатлеть удивительные портреты птиц.
Фото: instagram
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Птицы, Искусство, Фото, Снимки, Фотограф, Лоренцо Магнольфи, Lorenzo Magnolfi.
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