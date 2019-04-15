Сепийное искусство в картинах американского художника Эндрю Уайета (Фото)

Эндрю Ньюэлл Уайет - один из наиболее выдающихся художников США, работавших в 20 веке. Главная тема Уайета - тихая деревенская и провинциальная жизнь, не имеющая, впрочем, ничего общего с пасторалью и посконным реализмом.