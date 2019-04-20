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Суббота, 20.04.2019
Рай для перфекциониста: удивительные снимки природного минимализма (Фото)
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Рай для перфекциониста: удивительные снимки природного минимализма (Фото)

В мире, где бесконечная суета и заботы переполняют будни, существует совершенно другая реальность - дикая природа. Далекие острова и озера, бескрайние степи и песчаные дюны… Ничего лишнего. Ничего, кроме спокойствия. Почувствуйте умиротворение, которое накрывает вас.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Красота, мир, Снимок, Фото, Природа, Минимализм, Перфекционизм.
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