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Рай для перфекциониста: удивительные снимки природного минимализма (Фото)
В мире, где бесконечная суета и заботы переполняют будни, существует совершенно другая реальность - дикая природа. Далекие острова и озера, бескрайние степи и песчаные дюны… Ничего лишнего. Ничего, кроме спокойствия. Почувствуйте умиротворение, которое накрывает вас.
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