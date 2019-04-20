Рай для перфекциониста: удивительные снимки природного минимализма (Фото) В мире, где бесконечная суета и заботы переполняют будни, существует совершенно другая реальность - дикая природа. Далекие острова и озера, бескрайние степи и песчаные дюны… Ничего лишнего. Ничего, кроме спокойствия. Почувствуйте умиротворение, которое накрывает вас.