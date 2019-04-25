Мир фэнтези наяву: реалистичный косплей от работницы аэропорта (Фото) Девушка по имени Юлия Гудкова работает в аэропорту, а ее увлечением по жизни является косплей. Она искусно повторяет образы различных персонажей из мира фэнтези и регулярно радует своих подписчиков в Instagram новым творчеством.