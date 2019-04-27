Обман зрения: фотографий, на которых непонятно, где отражение, а где реальность (Фото)

В наше время отредактировать с помощью фотошопа фотографию так, чтобы она казалась картиной из несуществующей реальности, проще простого. А вот сделать кадр, который и без ретуши переворачивает сознание, удается далеко не всем. Один из способов сделать фантастическую фотографию - это использовать отражение, играя с перспективой.