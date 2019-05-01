Пейзажные съемки от фотографа-самоучки (Фото) Крис Н (Chris N) a.k.a. thetechcreative — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и авантюрист, который родился в Камеруне, учился в Information Technology в США, в настоящее время живет и работает в Лондоне, Великобритания. Он снимает города, пейзажи, природу, воздушные и уличные фотографии.