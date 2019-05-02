Стрит-арт на улицах Лиона: забавные рисунки французского художника (Фото) Французский уличный художник CAL приложил свою руку к украшению городского пространства Лиона, наполняя юмором и забавными рисунками места, которые обычно редко привлекают к себе внимание на улицах больших городов. Начиная с 2016 года, стрит-арт художник использует свой талант, чтобы отделять повседневные предметы от их первоначального предназначения.