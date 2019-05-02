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Воскресенье, 05.05.2019
Стрит-арт на улицах Лиона: забавные рисунки французского художника (Фото)
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Стрит-арт на улицах Лиона: забавные рисунки французского художника (Фото)

Французский уличный художник CAL приложил свою руку к украшению городского пространства Лиона, наполняя юмором и забавными рисунками места, которые обычно редко привлекают к себе внимание на улицах больших городов. Начиная с 2016 года, стрит-арт художник использует свой талант, чтобы отделять повседневные предметы от их первоначального предназначения.
Фото: instagram
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Искусство, Лион, Художник, Рисунки, Уличные рисунки, Французский художник, CAL.
15:38 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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