Малышки-злодейки: отрицательные героини диснеевских мультфильмов в детстве (Фото) Круэлла Де Виль, Урсула, Малефисента и другие диснеевские злодейки — мы видели их взрослыми, злобными и властными, всегда пытающимися насолить или отомстить добрым героям. Но все они когда-то были маленькими и невинными! Художница Вивиан (viviannedubois) из Нидерландов нарисовала отрицательных героинь в детстве еще нетронутые силами зла, и они ужасно милы.