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Воскресенье, 05.05.2019
Малышки-злодейки: отрицательные героини диснеевских мультфильмов в детстве (Фото)
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Малышки-злодейки: отрицательные героини диснеевских мультфильмов в детстве (Фото)

Круэлла Де Виль, Урсула, Малефисента и другие диснеевские злодейки — мы видели их взрослыми, злобными и властными, всегда пытающимися насолить или отомстить добрым героям. Но все они когда-то были маленькими и невинными! Художница Вивиан (viviannedubois) из Нидерландов нарисовала отрицательных героинь в детстве еще нетронутые силами зла, и они ужасно милы.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Дисней, Искусство, Рисунки, Злодейки, Вивиан, viviannedubois, Диснеевские злодейки.
15:34 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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