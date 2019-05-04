Вещи, которые обычно невидимы: удивительные снимки Мики Асаи (Фото) Мики Асаи — природный фотограф. Глядя через макро-объектив, она пытается показать насколько прекрасен наш маленький мир. "Я всегда удивляюсь, когда я смотрю в видоискатель камеры и вижу вещи, которые обычно невидимы".