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Очень реалистичные игрушечные авто на снимках Ким Леенбергер (Фото)
Фотограф Ким Леенбергер делает очень крутые снимки своих игрушечных машинок. Первую маленькую реплику автомобиля Volkswagen родители подарили ей, когда она была еще подростком, и это кардинально изменило ее жизнь.
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