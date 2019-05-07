Скачать
Среда, 08.05.2019
Гаджеты в нашей жизни: комиксы о людях, животных и современных технологиях (Фото)
1 / 26

Гаджеты в нашей жизни: комиксы о людях, животных и современных технологиях (Фото)

Представляем вам цифрового дизайнера из Венгрии Беатрикс Папп. Два года назад девушка начала рисовать комиксы о людях, животных и современных технологиях. Некоторое время назад гаджеты вошли в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. В своих работах Беатрикс показывает, как со стороны смотрится эта привязанность к телефонам, ноутбукам, планшетам и плеерам.
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Комиксы, Художница, Искусство, Беатрикс Папп.
17:09 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь