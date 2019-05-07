Потрясающие работы талантливой татуировщицы Эвы Карабудак (Фото)

Мастер тату Эва Карабудак выводит значение бодиарта на новый уровень. Турецкая художница в течение многих лет создает свои знаменитые чернильные копии мировых шедевров на коже клиентов. Она вносит часть истории искусства в повседневную жизнь, оставляя на телах миниатюрные картины Ван Гога, Эдварда Мунка и других гениев живописи.