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Среда, 08.05.2019
Потрясающие работы талантливой татуировщицы Эвы Карабудак (Фото)
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Потрясающие работы талантливой татуировщицы Эвы Карабудак (Фото)

Мастер тату Эва Карабудак выводит значение бодиарта на новый уровень. Турецкая художница в течение многих лет создает свои знаменитые чернильные копии мировых шедевров на коже клиентов. Она вносит часть истории искусства в повседневную жизнь, оставляя на телах миниатюрные картины Ван Гога, Эдварда Мунка и других гениев живописи.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Татуировщица, Эва Карабудак, Турецкая художница, Мастер тату Эва Карабудак.
20:20 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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