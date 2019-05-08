Модные иллюстрации ХХ века в работах французского художника (Фото) Жорж Августин Барбье - настоящая звезда модерновой графики. Он работал с Дягилевым и Картье, воплощал образы русских танцовщиков балета и парижских модниц... Создавая утонченные, соблазнительные женские (и мужские!) образы, он заложил основу стиля ар-деко.