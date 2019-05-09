Взгляд с другой стороны: станции метро, снятые перевернутым смартфоном (Фото) Мели Багдавадзе (Meli Bagdavadze) - исполнительный продюсер и специалист в области рекламы из Тбилиси, Грузия, которая во время посещения Великобритании побывала в лондонском метро и сделала вот такие необычные фотографии.