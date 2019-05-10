Скачать
Пятница, 10.05.2019
Модель бультерьер и заброшенные здания (Фото)
1 / 15

Модель бультерьер и заброшенные здания (Фото)

Знакомьтесь, Клэр - трехлетнюю сучку бультерьера, которая путешествует по миру с Элис Ван Кемпен (Alice van Kempen), фотографом из Голландии. Харизматичная собака позирует хозяйке-фотографу на фоне заброшенных зданий, которые они целенаправленно отыскивают во время своих поездок. Смотрите интересные фотографии, сделанные Элис вместе со своей хвостатой спутницей Клэр посреди заброшенных мест в разных уголках Европы.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Собака, Снимки, Фотограф, Заброшенные здания, Бультерьер, Элис Ван Кемпен, Бультерьер Клэр.
07:30 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь