Модель бультерьер и заброшенные здания (Фото) Знакомьтесь, Клэр - трехлетнюю сучку бультерьера, которая путешествует по миру с Элис Ван Кемпен (Alice van Kempen), фотографом из Голландии. Харизматичная собака позирует хозяйке-фотографу на фоне заброшенных зданий, которые они целенаправленно отыскивают во время своих поездок. Смотрите интересные фотографии, сделанные Элис вместе со своей хвостатой спутницей Клэр посреди заброшенных мест в разных уголках Европы.