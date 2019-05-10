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Невероятные пейзажи в объективе талантливого фотографа из Германии (Фото)
Лонг-Нонг Хуанг (Long-Nong Huang) — талантливый фотограф-самоучка и авантюрист, в настоящее время проживающий во Фрайбурге, Германия. Хуан специализируется в основном на пейзажах, путешествиях и приключениях. У него более 80 000 подписчиков в Instagram.
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