Другие измерения: невероятная абстракция в рисунках Джессики Андерсдоттер (Фото)

Девушка создает цветные абстрактные изображения, которые похожи на небесные. Абстрактное искусство имеет ряд преимуществ, но далеко не все возможности доступны в силу возможностей и творчества. Впрочем, как сообщает автор, это больше, чем просто хобби.