Уличная жизнь Нью-Йорка от фотографа-самоучки (Фото) Джейсон Ли (Jason Lee) - талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь из Нью-Йорка. Он фокусируется в основном на городской и уличной фотографии. Джейсон снимает потрясающие городские пейзажи на улицах Нью-Йорка.