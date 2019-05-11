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Уличная жизнь Нью-Йорка от фотографа-самоучки (Фото)
Джейсон Ли (Jason Lee) - талантливый фотограф-самоучка и городской исследователь из Нью-Йорка. Он фокусируется в основном на городской и уличной фотографии. Джейсон снимает потрясающие городские пейзажи на улицах Нью-Йорка.
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