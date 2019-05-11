Серия снимков "Взгляд снизу": вы увидите питомцев в другом свете (Фото) Талантливый фотографи из Литвы Андриус Бурба фотографирует животных с необычного ракурса. Он обратил внимание, что если кошек и собак поставить на стекло, обеспечить контрастный фон и яркое освещение, то домашние питомцы получаются очень забавными и комичными. Фотограф даже не представлял, какую популярность ему принесет его задумка и необычные фото животных.