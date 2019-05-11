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Суббота, 11.05.2019
Серия снимков "Взгляд снизу": вы увидите питомцев в другом свете (Фото)
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Серия снимков "Взгляд снизу": вы увидите питомцев в другом свете (Фото)

Талантливый фотографи из Литвы Андриус Бурба фотографирует животных с необычного ракурса. Он обратил внимание, что если кошек и собак поставить на стекло, обеспечить контрастный фон и яркое освещение, то домашние питомцы получаются очень забавными и комичными. Фотограф даже не представлял, какую популярность ему принесет его задумка и необычные фото животных.
clutch.ua
Фото: Instagram
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