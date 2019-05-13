Захватывающие пейзажные снимки фотографа-самоучки из Словакии (Фото) Томас Ондрейка (Tomas Ondrejka) — талантливый фотограф-самоучка и авантюрист из Тренчина, Словакия. Он фокусируется на пейзажах, приключениях и уличной фотографии. Томас путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть захватывающие природные пейзажи.