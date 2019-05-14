Невероятные пейзажи талантливого фотографа из Швеции (Фото) Крис Овергаард (Chris Overgaard) — талантливый фотограф-самоучка, кинорежиссер и авантюрист, в настоящее время проживающий в Стокгольме, Швеция. Он фокусируется в основном на пейзажах, путешествиях и lifestyle-фотографиях. Крис посетил 111 стран.