Королевское преображение: рисунки знаменитостей в образах принцесс Disney (Фото) Думаю, у многих маленьких девочек возникали такие вопросы: "Как стать принцессой?", "Надо выйти замуж за принца?", "Всегда быть доброй и красивой?". Девочки мечтали стать такими, как принцессы из мультфильмов Дисней. Елена Моргун - русская художница, которая превратила милых знаменитостей в очаровательных диснеевских принцесс. Она представила, какового это, если звезды примерять на себе королевские образы.