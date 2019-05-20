Реалистичные скульптуры птиц от художника из Южной Каролины (Фото) Что можно сделать со старыми ложками и вилками? Американский ресайкл-художник Мэтт Уилсон (Matt Wilson) из Южной Каролины мастерски превращает старый лом и посуду в прекрасные скульптуры птиц.