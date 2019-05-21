Путешествия и природе на снимках талантливого фотографа из Швейцарии (Фото)

Сенаи Сенна (Senai Senna) — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и путешественник из Швейцарии. Сенаи фокусируется на путешествиях и природе, он ездит по всему миру, чтобы запечатлеть великолепные городские пейзажи, природу и ландшафтный урбанизм.