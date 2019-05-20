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Среда, 22.05.2019
Очень милые снимки диких животных от Дейзи Гилардини (Фото)
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Очень милые снимки диких животных от Дейзи Гилардини (Фото)

Дейзи Гилардини (Daisy Gilardini) — талантливый фотограф и экстремальный авантюрист из Швейцарии, которая в настоящее время живет в Британской Колумбии, Канада. Дейзи очарована миром природы. Она фокусируется в основном на животных, путешествиях и фотографии дикой природы. Гилардини посетила более 70 стран с камерой в руках. У нее более 140 тыс подписчиков в Instagram.
Фото: instagram
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Животные, Искусство, Фото, Снимки, Портреты, Дейзи Гилардини, Daisy Gilardini.
18:03 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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