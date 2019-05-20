Очень милые снимки диких животных от Дейзи Гилардини (Фото) Дейзи Гилардини (Daisy Gilardini) — талантливый фотограф и экстремальный авантюрист из Швейцарии, которая в настоящее время живет в Британской Колумбии, Канада. Дейзи очарована миром природы. Она фокусируется в основном на животных, путешествиях и фотографии дикой природы. Гилардини посетила более 70 стран с камерой в руках. У нее более 140 тыс подписчиков в Instagram.